Em apresentação, Wendson ressalta felicidade em vestir camisa do Ceará: "é muita alegria estar aqui"

Recém-contratado pelo Ceará Sporting Club, o atacante Wendson foi oficialmente apresentado à imprensa nesta segunda-feira (07). O atleta destacou a felicidade pela oportunidade de vestir a camisa do Alvinegro de Porangabuçu e comentou sobre a recepção dos atletas, staff e comissão técnica.

Wendson Atacante do Ceará “Uma felicidade imensa, é muita alegria estar aqui. Uma alegria que não tem tamanho. A gente trabalha bastante para galgar isso na nossa vida e hoje eu estou feliz demais por estar vestindo a camisa do Vozão. Fui muito bem recebido por todos os jogadores, staff e comissão. Estou me sentindo muito bem!”

O atacante, de 23 anos, se destacou pelo Ferroviário na disputa do Campeonato Cearense. Pelo clube coral, Wendson marcou três gols em 15 partidas disputadas. Para ele, estar vestindo a camisa do Ceará é fruto do trabalho desenvolvido diariamente.

“Procuro trabalhar bastante. Todo jogador que trabalha bastante espera uma oportunidade grande. Muito feliz, estou focado e espero ajudar o Ceará da melhor maneira possível.”

Antes de ser anunciado oficialmente pelo Alvinegro de Porangabuçu, Wendson esteve envolvido em uma polêmica entre três clubes do estado: Ferroviário, Ceará e Fortaleza. De acordo com o presidente Marcelo Paz, do Tricolor do Pici, o atacante havia assinado um pré-contrato com o Leão. Na coletiva, o atacante explicou que todo o extracampo é resolvido pelos empresários que cuidam de sua carreira.

Wendson Atacante do Ceará “Como eu costumo dizer: eu trabalho bastante. Isso (pré-contrato com o Fortaleza) eu deixo para os empresários que cuidam da minha carreira. Meu foco é sempre estar jogando bola, sempre estar atuando e deixar o extracampo com os meus empresários.”