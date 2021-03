Em apresentação, Mendoza veste a 10 e já foca em estreia no Clássico-Rei: "estou pronto para jogar"

Um dos reforços mais badalados do Ceará para a temporada 2021, o colombiano Steven Mendoza foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (19). O atacante, que foi a 2ª compra mais cara da história do Alvinegro, vai vestir a camisa 10 neste ano e, às vésperas do Clássico-Rei deste sábado (20), pela Copa do Nordeste, garantiu que está pronto para estrear.

"Como jogador a gente sempre vai querer jogar esse tipo de compromisso. Estou pronto para jogar amanhã (neste sábado) e o resto do campeonato. Vim aqui para jogar, ajudar o Ceará a manter essa sequência de bons jogos, e logicamente vim aqui também para ganhar títulos. Estou pronto para jogar não só o jogo de amanhã, mas todos os que o treinador precisar", destacou.

Speed Mendoza, como é conhecido, explicou ainda os motivos que o fizeram deixar o futebol francês para retornar ao Brasil e escolher o Ceará.

"Eu queria muito jogar na Europa, mas por motivos pessoais, tomei a decisão de voltar para o Brasil. Mas o momento que a gente tomou a decisão de vir pro Ceará foi por causa do torcedor, do projeto que tem o clube, de conquistas, de ganhar títulos, isso me motivou muito. É um time que está crescendo pouco a pouco e isso vai impulsionar mais minha carreira", afirmou.

Ao que tudo indica, ele deverá ser relacionado pelo técnico Guto Ferreira para o Clássico-Rei contra o Fortaleza, às 16 horas deste sábado (20), pela Copa do Nordeste.