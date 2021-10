Em apresentação à seleção, Arthur Cabral cita objetivos e gratidão ao Ceará: "clube que me projetou"

O atacante Arthur Cabral conversou pela primeira vez com a imprensa vestindo a camisa da seleção brasileira. Convocado por Tite para a rodada tripla das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, o atleta revelou gratidão ao Ceará - seu primeiro clube profissional -, além de citar o carinho dos torcedores alvinegros.

"É importante demais para mim (o Ceará). Foi minha primeira equipe, com 16 anos. Passei quatro anos no Ceará, onde é um clube que está no meu coração, tenho toda gratidão. Se hoje estou aqui, devo muito ao Ceará. Foi o clube que me projetou, que me oportunizou, onde eu me profissionalizei e pude fazer o que eu amo e seguir minha vida. A gratidão é imensa. Até hoje os torcedores tem um carinho imenso por mim e eu tento retribuir da melhor forma. Eu também tenho um carinho imenso por eles."

A convocação para a seleção brasileira principal é a primeira da carreira de Arthur Cabral. E o atacante, de 23 anos, colocou como objetivo estar nas próximas listas do técnico Tite.

"O objetivo maior, com certeza, é tentar causar a melhor impressão possível, dando o meu melhor nos treinamentos, no dia a dia, em todos os momentos. Para quem está sendo convocado pela primeira vez, o maior objetivo sentir o gostinho de ser convocado de novo. Esse é o meu maior foco hoje."

O status de artilheiro da Europa na temporada 2021-2022, com 20 gols marcados em 16 jogos, credenciou o atacante do Basel-SUI à seleção, destacando ainda o aprendizado e a evolução vivido no velho continente.

"Eu realmente acredito que evolui muito na Europa, principalmente na questão tática. Eu também sou um jogador muito jovem, cheguei na Europa com 21 anos, então estou vivendo um processo de evolução. Como costumo dizer: busco sempre a evolução. Se hoje eu sou melhor do que fui no ano passado, no ano que vem eu quero ser muito melhor do que eu sou hoje. Pude aprender muita coisa na Europa. Eles valorizam muito a parte técnica e tática, no futebol suíço ainda mais. Acredito que essas questões me ajudaram muito a poder, hoje, estar vestindo a camisa da seleção brasileira."

Veja outros pontos da coletiva

Recado ao pai e familiares

"Estou muito feliz. Esses últimos dias foram fantátiscos. Tenho falado muito com minha família, eles estão felizes. Não realizei apenas um sonho meu, mas de toda minha família, de muitos amigos. Tento acompanhar ao máximo o meu pai (Hélio Cabral - auxiliar do Campinense), por conta do fuso horário não dá para assistir todos os jogos, mas estou na torcida por ele, por toda a galera do Campinense. Nas minhas férias cheguei a ir lá, fiz alguns treinos com eles. Uma galera muito legal, humilde, e merecem conseguir esse acesso (à Série C)."

O que esperar

"Pode esperar o melhor Arthur Cabral. Muitas pessoas estão me conhecendo agora, estão buscando realmente saber quem é esse Arthur Cabral. E o Arthur Cabral é o jogador que dá a vida do primeiro ao último minuto dentro de campo, que tenta ajudar ao máximo, não só fazendo gols, claro que é o vem mais em evidência, afinal é objetivo do futebol... mas correndo pelos meus companheiros, brigando. Pode esperar um jogador muito brigador, que vai tentar ajudar de todas as formas dentro de campo."

Referência na seleção

"O Ronaldo Fenômeno, com certeza, é uma referência desde criança. Desde que eu comecei a entender, a acompanhar o futebol, eu sempre me inspirei muito nele. Eu nem imaginava que eu ia ser centroavante, atacante no futebol, e já tinha ele como uma grande referência. Já admirava, já buscava isso. É uma grande referência que eu tenho."