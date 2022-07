Em 90 segundos, Gabriel Jesus marca seu primeiro gol pelo Arsenal; veja lance

O brasileiro Gabriel Jesus começou com tudo no Arsenal. Logo nos primeiros segundos em campo pelos Gunners, em amistoso disputado nesta quarta-feira (08), contra o Nuremberg (ALE), o atacante ex-palmeiras marcou o gol de estreia. Minutos depois fez outro.

O Arsenal realizou o primeiro amistoso da pré-temporada 2022/2023 e venceu o Nuremberg por 5 a 3. Jesus, Gabriel Magalhães e Martinelli entraram no intervalo. Marquinhos substituiu Nketiah aos 23 da etapa final.

Em busca da Copa do Mundo

Jesus chegou ao Arsenal em busca de mais minutos em campo e tem a responsabilidade de vestir a camisa 9 do clube londrino.

O atacante ex-Palmeiras também esperar ter bom desempenho suficiente para levá-lo à Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite o deixou de fora em alguns compromissos, mas voltou a convocá-lo para as últimas partidas da Amarelinha contra Coreia do Sul e Japão.