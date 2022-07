Em 2005, Ceará reverteu desvantagem de dois gols para se classificar na Copa do Brasil; relembre

O Ceará tem 27 participações na Copa do Brasil, entre campanhas de destaque, como uma final (1994) e duas semifinais (2005 e 2011). E entre vitórias marcantes e vitórias doloridas, em apenas em uma oportunidades o Vovô tinha uma desvantagem como a atual, precisando de três gols de diferença para se classificar no tempo normal diante do Fortaleza no jogo de volta das Oitavas de Finais após perder na ida por 2 a 0. Em na oportunidade o Vozão conseguiu a "remontada", em 2005 contra o Paysandu.

Vaga com gols no fim

Em 2005, o Ceará foi derrotado por 2 a 0 para o Paysandu no Mangueirão, no Pará, pela 2ª Fase da Copa do Brasil e precisava vencer por 2 gols de diferença na volta no Castelão. E o Vozão conseguiu, goleando por 4 a 0, com gols de Moré, Maurílio (2) e Anderson Lobão.

A vaga alvinegra foi com muita emoção, com Maurílio marcando o 3º - gol da classificação - aos 46 minutos do 2º tempo e Anderson Lobão marcou o 4º ao 48.

O Alvinegro entrou em campo com: Marcelo Silva; Duílio, Vanderlei (Moré), Sidney e Jamur; hélder (Sandro), Germano e Valdeir (Wendell); Maurílio, Camanducaia e Anderson Lobão. Técnico: Luis Müller

Remontada em 2013, mas sem a vaga

Em 2013, pela 3ª Fase da Copa do Brasil, o Ceará conseguiu reverter uma desvantagem ainda maior da que precisará diante do Fortaleza, após sofrer 3 a 0 para o ASA em Arapiraca no jogo de ida.

Na volta, no PV, o Vozão precisava vencer por 3 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e conseguiu. Mas acabou derrotado no pênaltis por 4 a 3. O Vovô fez um grande jogo no PV lotado e venceu com gols de Rafael Vaz, Pingo e Mota.

Legenda: O Ceará venceu o ASA no PV por 3 a 0, devolvendo o placar da ida, mas perdeu nos pênaltis Foto: KID JUNIOR

Mas nas penalidades, após Mota, Ricardinho e Vicente converterem, e Fernando Henrique defender a penalidade de Tiago Garça, Pingo e Rafael Vaz perderam suas cobranças.

Vitórias recentes contra o Leão

Como contraponto, o Ceará venceu o Fortaleza 3 vezes por mais de dois gols de diferença pela Série A do Campeonato Brasileiro: (2x0 em 2020), (3x1 em 2021) e (4x0 também em 2021).