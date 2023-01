Em 18 participações, Ceará tem sua pior estreia na Copa do Nordeste

Em 2023, o Ceará está em sua 18ª participação na Copa do Nordeste, em busca do tri-campeonato. Mas a estreia este ano, no último domingo com derrota para o Ferroviário por 3 a 0 no PV, foi a sua pior. Nunca em 18 participações o Alvinegro teve um revés tão elástico.

Desde 1997, sua primeira participação, são 10 vitórias em estreias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Antes de perder para o Ferroviário por 3 a 0, o Alvinegro só havia perdido em 2010 para o Náutico por 2x1 fora de casa, e em 2016 para o Vitória da Conquista/BA, também por 2 a 1 como visitante.

Títulos sem vitória na estreia

Como curiosidade, nos anos em que foi campeão do Nordeste, em 2015 e 2020, o Vovô não venceu na estreia. Em 2015, empatou com o Fortaleza em 1 a 1 no Castelão, e em 2020 empatou em 2 a 2 com o Frei Paulistano/SE, no PV.

Confira todas as estreia do Vovô na Copa do Nordeste

1997

Ceará 2x1 América-RN

1998

Ceará 3x2 CSA

1999

Ceará 3x1 ABC

2000

Ceará 1x1 Vitória

2001

Ceará 3x2 Confiança

2002

Confiança 2x2 Ceará

2003

Ceará 1x0 Corinthians/RN

2010

Náutico 2x1 Ceará

2013

Ceará 1x0 ABC

2014

Ceará 5x0 CRB

2015

Ceará 1x1 Fortaleza

2016

Vitória da Conquista 2x1 Ceará

2018

Salgueiro 0x2 Ceará

2019

Ceará 5x0 Sampaio Corrêa

2020

Ceará 2x2 Frei Paulistano/SE

2021

ABC 1x1 Ceará

2022

Ceará 5x0 Globo

2023

Ferroviário 3x0 Ceará