Em 10 jogos, Fortaleza marcou metade dos gols que o Libertad fez e sofreu quase o dobro

Fortaleza e Libertad fazem o segundo e decisivo jogo na briga pela vaga nas quartas da Sul-Americana nesta terça-feira (8), na Arena Castelão. O Tricolor do Pici tem a vantagem do empate neste duelo, após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Estádio Defensores Del Chaco. Mesmo assim, é muito importante estar atento ao poder ofensivo adversário. Nos últimos 10 jogos, o Leão marcou metade dos gols que o Alvinegro fez e sofreu quase o dobro.

Entre Libertadores, Sul-Americana e Clausura, unindo ao momento positivo, o time marcou 16 gols nos últimos dez jogos e sofreu apenas sete. Entre os principais marcadores estão Óscar Cardozo e Antonio Bareiro, com três cada.

Já o Leão do Pici acumulou metade dos tentos feitos pelo adversário (8) e teve as redes balançadas 12 vezes, juntando apenas a Sula e a Série A. Pelo time comandado por Vojvoda, Lucero se destaca com três gols nesse período.

Apesar de ter saído atrás na decisão de 180 minutos, o Libertad é líder do Campeonato Paraguaio (Clausura). O técnico Daniel Garnero vinha de uma sequência de oito jogos sem derrotas, sendo seis vitórias seguidas. Até ser derrotado pelo Fortaleza, em casa

Depois da derrota para o Tricolor, o time ficou no empate sem gols com o General Caballero, pelo torneio nacional. Já o Tricolor do Pici foi derrotado pelo Goiás, no Brasileirão e está em 13º lugar, com 23 pontos.

Fortaleza e Libertad se enfrenta nesta terça-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Mais de 54 mil torcedores já confirmaram presença no confronto. O duelo é válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.