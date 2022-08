Elon Musk diz que está comprando o Manchester United

O CEO da Tesla, o bilionário Elon Musk, disse na noite desta na terça-feira (16), que está comprando o clube de futebol Manchester United, um dos maiores clubes da Inglaterra e do mundo.

"Estou comprando o Manchester United, seja bem-vindo", disse Musk em um tweet.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Porém, Musk tem um histórico de tuítes irreverentes e não ficou claro se seria uma brincadeira ou se ele planejava buscar um acordo.

Recentemente, em julho, Elon Musk retirou uma oferta de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter sob a justificativa de que a empresa não cumpriu cláusulas estabelecidas no contrato. Já o Twitter entrou na Justiça para que o acordo seja cumprido.

O Manchester United, controlado pela família americana Glazer, não respondeu ao comentário do bilionário. O clube de Manchester tem um valor de mercado de US$ 2,08 bilhões, na cotação atual.

Protestos

Os torcedores do Manchester United protestaram frequemente nos últimos anos contra os Glazers, que compraram o clube por 790 milhões de libras (955,51 milhões de dólares) em 2005. Os protestos aumentaram devido aos fracassos do time em campo - não se classificou para a Liga dos Campeões desta temporada - e vem de derrotas vexatórias no início do Campeonato Inglês.

