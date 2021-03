Eliminatórias europeias da Copa do Mundo têm vitórias de Espanha, França e Alemanha; veja resultados

As eliminatórias européias da Copa do Mundo de 2022 receberam rodada cheia neste domingo (28). Ao todo, 15 partidas ocorreram no Velho Continente com vitórias de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

Os confrontos foram completos de sábado (27), encerrando as datas FIFA disponíveis no fim de semana. Para acelerar o torneio, que atravessa protocolos contra a Covid-19, a expectativa é de

Confira os resultados de domingo (28)

Cazaquistão 0x2 França

Geórgia 1x2 Espanha

Dinamarca 8x0 Moldávia

Albânia 0x2 Inglaterra

Armênia 2x0 Islândia

Kosovo 0x3 Suécia

Bulgária 0x2 Itália

Suíça 1x0 Lituânia

Ucrânia 1x1 Finlândia

Áustria 3x1 Ilhas Faroe

Israel 1x1 Escócia

Polônia 3x0 Andorra

San Marino 0x3 Hungria

Macedônia 5x0 Liechtenstein

Romênia 0x1 Alemanha

Na competição, 35 equipes disputam a vaga no Mundial. Os participantes estão divididos em 10 grupos. O primeiro colocado de cada um garante classificação direta.

Além do chaveamento, há também repescagem: chance para mais três equipes. A etapa ocorre com 12 seleções em formato mata-mata - são os 10 vices e os dois melhores da Liga das Nações que ainda não estão na Copa do Mundo.

CHAVEAMENTOS DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROPA:

Grupo A: Azerbaijão, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Sérvia

Grupo B: Espanha, Geórgia, Grécia, Kosovo e Suécia

Grupo C: Bulgária, Irlanda do Norte, Itália, Lituânia e Suíça

Grupo D: Bósnia, Cazaquistão, Finlândia, França e Ucrânia

Grupo E: Belarus, Bélgica, Estônia, País de Gales e República Tcheca

Grupo F: Áustria, Dinamarca, Escócia, Ilhas Faroe, Israel e Moldávia

Grupo G: Gilbraltar, Holanda, Letônia, Montenegro, Noruega e Turquia

Grupo H: Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Malta e Rússia

Grupo I: Albânia, Andorra, Hungria, Inglaterra, Polônia e San Marino

Grupo J: Alemanha, Armênia, Islândia, Liechtenstein, Macedônia e Romênia