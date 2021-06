Eliminatórias da América do Sul para Copa do Mundo voltam hoje com Messi em campo; veja jogos

As Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 retomam a disputa nesta quinta-feira (3) com jogos da 7ª rodada do torneio classificatório. As últimas partidas entre as seleções foram realizadas em novembro, antes do agravamento dos casos de Covid-19 na atual temporada.

A Conmebol então agendou quatro partidas para a data e um jogo para sexta (4): Brasil x Equador, às 21h30, no Beira-Rio, Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que o time nacional lidera com 12 pontos somados, na frente de Argentina (10), Equador (9) e Paraguai (6).

Legenda: Tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2022 Foto: Conmebol

Em campo, expectativa de grandes astros mundiais como o atacante argentino Lionel Messi. O astro lidera a equipe contra o Chile, às 21h, no estádio Único de Santiago Del Estero. O adversário chega em 6º colocado e precisando do resultado para seguir sonhando com o Mundial.

Pelo regulamento, apenas os quatro melhores avançam direto para a Copa do Mundo. O 5º colocado entra em etapa de repescagem, ou seja, enfrenta uma seleção de outro continente em busca da vaga.

Confira a tabela de jogos

Quinta-feira (3)

17h - Bolívia x Venezuela | Estádio Hernando Siles

19h - Uruguai x Paraguai | Centenário

21h - Argentina x Chile | Único de Santiago Del Estero

23h - Peru x Colômbia | Nacional de Lima

Sexta-feira (4)

21h30 - Brasil x Equador | Beira-Rio