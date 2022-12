Eliminados da Copa do Mundo, jogadores da Inglaterra adotam gato do Catar; veja vídeo

Jogadores da Inglaterra adotaram um gato do Catar antes de deixar o país após a eliminação da Copa do Mundo pela França, nas quartas de final. Kyle Walker e John Stones, atletas do Manchester City decidiram criar o animal de rua que ganhou o carinho do time no centro de treinamento.

O bichano recebeu o nome de Dave. Ele aparecia todos os dias para ganhar comida no centro de treinamento. O animal vai passar quatro meses em quarentena para só depois se juntar aos jogadores, em Manchester.

"Algumas pessoas realmente não gostam do gato, mas eu o amo. No primeiro dia em que chegamos lá, Dave aparece", disse Stones.

Outro gato também chamou atenção no Mundial do Catar. Durante a coletiva do jogador brasileiro Vinicius Júnior, o animal subiu na mesa e foi retirado por um assessor da CBF. O caso repercutiu nas redes sociais.

A Inglaterra foi eliminada pela França nas quartas de final do torneio. Os franceses venceram por 2 a 1 o duelo realizado no último sábado.

