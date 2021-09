Eliminado na Série C, Ferroviário tenta se reorganizar e planejar Copa do Nordeste

O Ferroviário foi eliminado na 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro no último sábado (25), ao ser derrotado pelo Floresta por 1 a 0 pela última rodada. A eliminação, pelo 3º ano seguido na 1ª Fase, forçará o time coral a mais uma vez virar a página e reiniciar um planejamento, visando a Pré-Copa do Nordeste e Estadual, todas as competições de 2022.

Vale lembrar que como o time coral tem vaga garantida na Copa do Brasil de 2022 por ter vencido a 1ªFase do Estadual deste ano, ele não jogará a Copa Fares Lopes de 2021, que será disputada no dia 30 de outubro.

E com a recém chegada comissão técnica liderada por Anderson Batatais, que trabalhou por apenas 3 rodadas na Série C, o clube deve iniciar uma reformulação visando estas competições.

Legenda: O técnico Anderson Batatais dirigiu o Ferroviário em 3 jogos na Série C e fará junto com a diretoria, planejamento visando outras competições Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O técnico Anderson Batatais, após a eliminação na Série C, perdiu desculpa ao torcedor e lembrou os próximos passos do clube.

Anderson Batatais Técnico do Ferroviário Temos que pedir desculpa ao torcedor, pelo desempenho abaixo no último jogo. Infelizmente não jogamos nada. Vamos descansar, colocar a cabeça em ordem e fazer o planejamento com a direção. Quem sai, quem fica, quem vem e dar sequência ao trabalho. Precisamos ter ter uma equipe que seja uma que foi contra o Paysandu, pelo que jogou e não sentar em cima do resultado como fizemos, sempre querendo melhorar e produzir. Vamos fazer este planejamento juntos e chegar bem para o jogo da Copa do Nordeste

O elenco coral se reapresenta na quarta-feira, mas paralelamente a diretoria deve planejar uma reformulação do elenco, com renovações, saídas e chegadas, já que o Ferroviário deve entrar em campo apenas em outubro, nos dias 20 ou 21, contra Juazeirense ou Central, pelo 2º mata-mata da Copa do Nordeste.

Portanto, o clube terá praticamente um mês - 23 dias - para se organizar e entrar em campo, visando uma vaga na fase de Grupos da Copa do Nordeste.