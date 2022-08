Elenco do Fortaleza se reapresenta nesta terça-feira (23) visando duelo contra São Paulo

O elenco do Fortaleza se reapresenta nesta terça-feira (23), no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16h (horário de Brasília), visando o duelo contra o São Paulo. Os atletas receberam folga após a vitória contra o Corinthians no último domingo (21).

A equipe de Juan Pablo Vojvoda visa manter a sequência positiva na temporada. O Leão do Pici ultrapassou Palmeiras e Flamengo e lidera o returno da Série A com 100% de aproveitamento.

O confronto acontece no Morumbi, em São Paulo (SP), no domingo (28), às 16h (horário de Brasília), com transmissão da TV Verdes Mares.

