Elenco do Fortaleza ganha folga e volta a treinar neste domingo, mirando o Pacajus

O técnico Juan Pablo Vojvoda deu folga para todo o elenco do Fortaleza neste sábado de carnaval, após a reapresentação na última sexta-feira (25). A equipe volta a treinar neste domingo de manhã, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, mirando o duelo contra o Pacajus na quarta-feira (2). O duelo marca o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense.

Desde que a equipe estreou na temporada, diante do Sousa-PB, pela Copa do Nordeste, o elenco não tinha uma semana livre para treinar. Será uma oportunidade para o Vojvoda ajustar alguns detalhes no time, que venceu o último duelo por 1 a 0, mas não fez uma boa partida diante do Pacajus.

No último jogo, Vojvoda não contou com Valentín Depietri, que trata um edema na coxa direita. O atacante deve desfalcar a equipe no jogo de quarta-feira. Para avançar à semifinal, o Leão precisa apenas de um empate. A partida ocorre às 19h30, na Arena Castelão.