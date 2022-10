Elenco do Fortaleza embarca rumo à São Paulo sem Lucas Lima; veja lista de relacionados

Na tarde desta segunda-feira (31), a delegação do Fortaleza embarcou para São Paulo onde enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (02) no Allianz Parque. Lucas Lima, por questões contratuais, é o único desfalque de Juan Pablo Vojvoda para a partida.

O meia tricolor foi titular na vitória contra o Coritiba na última rodada, mas como pertence ao Alviverde paulista, não pode entrar em campo no próximo jogo.

Antes do embarque, o volante Caio Alexandre falou sobre a importância do confronto contra o Porco, que pode garantir o título brasileiro para os paulistas.

"Quando vestimos a camisa do Fortaleza temos que pensar grande. Nosso objetivo é claro, é a Libertadores. Para isso temos que ser o mais forte possível, trabalhar bem lá, ganhar todos os duelos sabendo que vai ser um jogo muito difícil e que tem grandes jogadores do outro lado. Temos que respeitar eles, mas com vontade de ganhar"