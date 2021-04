Elenco do Ceará se reapresenta na quinta-feira (29) com foco na Copa do Nordeste

A delegação do Ceará desembarcou na Capital nesta quarta-feira (28), após empate com o Arsenal de Sarandí na Argentina, pela 2ª rodada da Sul-Americana. O elenco retornou ao Brasil em voo fretado, com chegada no início de manhã, e tem nova decisão pela frente: a final da Copa do Nordeste.

O Vovô enfrenta o Bahia em dois confrontos, sendo o primeiro no sábado (1º), às 16h, no estádio Pituaçu. Com intervalo curto de descanso, o grupo recebeu folga e tem reapresentação marcada para quinta (29), no CT de Porangabuçu.

A atividade será no turno da tarde. A expectativa do técnico Guto Ferreira é definir a estratégia e os jogadores de melhor nível físico para o confronto.

Os volantes Fabinho e William Oliveira realizam trabalho de fortalecimento muscular sob cuidados do Centro de Saúde e Performance (CESP) e ficam fora da partida. A dupla será reavaliada na próxima semana. Já o meia Felipe Silva, com Covid-19, segue cumprindo isolamento social.