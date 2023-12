Elenco do Bahia é alvo de críticas em protesto da torcida em aeroporto

"Vocês não merecem vestir a camisa do Bahia. Tira essa camisa. Uma vergonha. Pelo amor de Deus. (Jogaram contra) Um time rebaixado, e os caras não jogam nada", criticou um torcedor, em referência à derrota do Bahia por 3 a 2 para o América-MG, já rebaixado para a Série B, no domingo.

O elenco do Bahia desembarcou em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, sob críticas e protesto da torcida, no aeroporto Luís Eduardo Magalhães. A Polícia Militar precisou intervir para garantir a segurança dos jogadores. O time corre sério risco de rebaixamento na última rodada do Brasileirão, na quarta-feira.Os jogadores do Bahia deixaram a área de desembarque escoltados por policiais. Diante da aproximação de alguns torcedores, a PM disparou balas de borracha para dispersá-los. Houve corre-corre e a confusão foi rapidamente neutralizada.