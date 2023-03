Eleição de Robinson de Castro é anulada e Ceará tem indefinição na atual presidência; entenda

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) indeferiu recurso e confirmou a decisão colegiada da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal, do dia 4 de março de 2022, de anular o resultado da eleição que elegeu Robinson de Castro à presidência do Ceará Sporting Club para o triênio 2022-2024, que tinha ocorrido em dezembro de 2021. A ação judicial é movida pela chapa da oposição da época, encabeçada por Paulo Vasconcelos. Assim, a situação política muda em Porangabuçu.

O então grupo ‘Fechado com o Vozão’, que tinha Robinson de Castro, Humberto Arão e Carlos Moraes como vencedores do pleito, foi indeferido. Logo, Carlos Moraes, que havia sido empossado como presidente interino - após a renúncia de Robinson da função - deve ser destituído do cargo.

Um trecho da decisão, obtida pelo Diário do Nordeste, indicou que o motivo da medida foi a presença de dois dos três membros da chapa vencedora para um eventual 3º mandato, o que não seria possível.

Deste modo, há uma indefinição sobre o atual presidente da Diretoria Executiva. Um dos indicados seria o presidente do Conselho Deliberativo, José Barreto Filho. A reportagem apurou ainda que o departamento jurídico do Vovô ainda não foi notificado oficialmente da decisão e deve se posicionar posteriormente, segundo assessoria de comunicação.

A nova eleição segue?

Legenda: A sede do Ceará é o CT de Porangabuçu Foto: Felipe Santos / Ceará

Na última segunda-feira (13), em nota oficial, o Ceará informou que a Comissão Eleitoral nomeada pelo Comitê Administrativo do Conselho Deliberativo recebeu duas chapas para as eleições dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do clube, em pleito para o dia 29 de março, quarta-feira.

O empresário João Paulo Silva encabeça a chapa ‘Vozão de Todos’ como candidato a Presidente, tendo o também empresário Alexandre Bezerra Frota como 1º Vice-Presidente. Já o engenheiro e empresário Gabriel Coelho Ponte, por sua vez, é o candidato a Presidente pela chapa ‘Reconstrução do Gigante’, apresentando Nilo Saraiva, funcionário público federal, como o 1º Vice-Presidente.

Com a atual decisão judicial do TJCE, essa situação está em aberto. A tendência é de que o Conselho Deliberativo do Ceará faça reuniões para tomar novos rumos desse processo. Uma das possibilidades é o lançamento de novo edital, agora com a inclusão de um 2º Vice-Presidente.