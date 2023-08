'Ele entendeu rapidamente', diz Vojvoda sobre irritação de Marinho ao deixar o campo contra o Inter

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda falou sobre a saída de Marinho durante o jogo contra o Internacional. O atacante ficou bastante irritado após a substituição no Beira-Rio. Em entrevista coletiva após a vitória diante do Colorado, o argentino explicou que não ficou nenhum problema entre ele e o jogador.

"Quanto ao Marinho, não há importância. Ele, talvez, queria continuar jogando mais minutos. Mas ele entendeu rapidamente. E nossa mentalidade está com foco em ganhar os jogos, esse é o meu objetivo. Pensar rapidamente em virar a chave e colocar na cabeça, a partir de segunda, a partida de quinta, na Sul-Americana", esclareceu Vojvoda.

Marinho chegou a postar um texto nas redes sociais para esclarecer que não ficou nenhuma rusga pela saída de campo. Agora, o Fortaleza volta a pensar na Sul-Americana. A equipe pode ter a ausência de Machuca, que deixou o campo com uma entorse no joelho direito, durante o duelo contra o Internacional.

"Para quinta, acho que o Machuca vai ter uma boa recuperação, é jovem, mas temos que aguardar a evolução em 48 horas. Quanto ao Lucero, recuperamos um jogador importante para o elenco, que nos dá força no ataque. Ele, Romero e Galhardo são os camisas "9" de nosso time, cada um com suas características. Temos que pensar no grupo, fortes, inteligentes e conservarmos a humildade. Todos os jogadores têm que ter muito claro esse aspecto", disse Vojvoda.

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (24), quando enfrenta o América-MG no Independência, às 19h (de Brasília). As equipes se enfrentam no primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana.