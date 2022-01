Elche x Real Madrid: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Real Madrid encara o Elche em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei. O jogo será nesta quinta-feira (20), às 15 horas (de Brasília), no estádio Manuel Martínez Valero.

O Elche vem embalado por sete vitórias nas últimas dez partidas. Em casa e com força máxima, a equipe treinada por Francisco Rodríguez vai buscar vencer o primeiro grande time espanhol na temporada. No campeonato nacional, o time é o 15º da tabela.

O Real traz resultados positivos diante do Barcelona e do Athletic Bilbao, na Supercopa da Espanha. Na fase anterior da Copa do Rei, venceu o Alcoyano por 3 a 1. Na disputa pelo título da competição, que não vem desde 2014, o líder do Espanhol chega desfalcado, mas conta com o atacante Vini Jr. disponível.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ELCHE

Werner; Barragan, Roco, Gonzalez e Josema; Fernandez, Guti, Marcone e Piatti; Pastore; Milla. Desfalques: Nenhum. Técnico: Fran Escribá

REAL MADRID

Lunin; Vazquez, Nacho, Alaba e Marcelo; Valverde, Casemiro e Camavinga; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. Desfalques: Courtois, Asensio, Mariano Díaz e Vallejo (machucados). Carvajal (Covid-19). Éder Militão (suspenso). Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA:

Elche x Real Madrid

Data e horário: 20/1/2022, às 15h (de Brasília)

20/1/2022, às 15h (de Brasília) Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)

Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha) Transmissão: Star+.

