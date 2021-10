Elche x Real Madrid: confira onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid visita o Elche neste sábado (30), às 09h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche.

Vice-líder da competição nacional, com 21 pontos, o Real Madrid busca igualar a pontuação da líder Real Sociedad. A equipe da cidade de San Sebastián tem 24 pontos. Além disso, o time de Carlo Ancelotti busca se recuperar do empate sem gols contra o Osasuna na última rodada.

Em fase oposta, o Elche figura na 15ª colocação, com apenas 10 pontos. O time Franjiverde busca se distanciar da zona de rebaixamento e voltar a vencer após três partidas. Apenas três pontos separam a equipe de Francisco Escribá Segura do Granada, clube que abre o Z4 do Campeonato Espanhol.

Palpites para o jogo

inter@

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Star+.

Prováveis escalações

Elche

Kiko Casilla; Palacios, Roco, Bigas e Mojica; Morente, Mascarell, Guti e Fidel; Pérez e Boyé. Técnico: Francisco Escribá Segura.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Camavinga, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha técnica

Elche x Real Madrid - 12ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)

Data: 30/10/2021 (sábado)

Horário: 09h (de Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil e Star+

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte