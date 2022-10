Elche x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid encara o Elche em jogo do Campeonato Espanhol. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília). O duelo será no estádio Manuel Martínez Valero.

O time merengue vem de vitória contra o Barcelona e retomou a liderança da La Liga. Agora, o time vai em busca de aumentar a liderança. O grupo vem embalado após o Bola de Ouro, que escolheu o atacante Benzema como o melhor jogador do mundo na temporada.

O Elche é a única equipe que ainda não venceu no Campeonato Espanhol de 2022. No retrospecto, o time nunca venceu o grupo merengue, mas acumula dois empates.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Elche: Badia; Clerc, Roco, Verdu, Bigas e Josan; Gumbau, Mascarell e Guti; Boye e Milla. Técnico: Jorge Almirón.

Real Madrid: Lunin; Vásquez, Rudiger, Militão e Mendy; Kroos, Tchouaméni e Camavinga; Vini Jr, Benzema e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Elche x Real Madrid

Data e hora: 19/10, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Manuel Martínez Valero