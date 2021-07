Elas no esporte: cearense Laila Férrer fala sobre carreira e expectativa da Olimpíada

Superação é uma palavra recorrente no cotidiano dos atletas, mas para Laila Férrer, esse termo tem um significado especial. A cearense de Pacatuba descobriu a paixão pelo atletistmo somente aos 25 anos, durante o curso de Educação Física, e mesmo assim conseguiu se tornar um profissional de elite na modalidade, inclusive com participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Eu não tinha pretensão nenhuma (de ser atleta), eu queria terminar a faculdade, não conhecia nada de atletismo, mas sempre tive paixão pelo esporte. Em 2005, fiz vestibular na Unifor. Um dia, estava conversando com o coordenador, e ele me perguntou se eu não queria fazer um teste no atletismo, não sabia como era, mas fui”, revelou.

Legenda: Laila Ferrer vai disputar a segunda olimpíada da carreira com a participação nos Jogos de Tóquio Foto: Wagner Carmo / CBAt

Laila se destacou no teste, chamando atenção do coordenador na prova de lançamento de dardo. A prática é uma disciplina do atletismo, que precisa atirar uma lança o mais longe possível. Após diversas competições, testes e novos desafios, a profissional chegou no ápice do reconhecimento com as Olimpíadas de Londres em 2012.

“Muita gente questionava como eu ia sair do Ceará para ir às Olimpíadas. Ninguém acreditava, mas dentro de mim, eu sabia que ia dar certo. Pela honra e glória de Deus, fui para Londres, em 2012. Tive pouco tempo de preparação, mas consegui superar as dificuldades e realizar um sonho”, relata.

Superação na família

Laila garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Londres ao obter a marca de 60,21m no GP Brasil/Caixa de Atletismo. O processo de conquistas, no entanto, teve turbulência no caminho, principalmente com a família.

Laila Férrer Atleta de Atletismo “Eu perdi meu pai, minha mãe e meu avô. O momento mais difícil na minha vida, eu, fora da cidade, perdi o chão. Depois que eu encontrei forças para superar a dor através do esporte”.

A outra superação foi correr atrás de patrocínios por uma prática que não é tão conhecida. “Não temos apoio, principalmente no arremessos, não temos local certo para treinar. Precisamos de um espaço, sem muita gente. Precisamos ter um local específico, grande, com um campo de grama para poder lançar. A gente tem bastante dificuldade aqui no Brasil”, analisa.

Olimpíadas em Tóquio

Encarando a segunda participação em Olimpíadas, Laila Férrer disputará, no dia 2 de agosto, a qualificação de dardo feminino. Na data anterior é vez da paraibana Jucilene de Lima.

As duas nordestinas serão representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tanto Laila Férrer como Jucilene de Lima, não conseguiram lançar os 64m exigidos pela World Athletics, mas garantiram vaga para Tóquio pelo ranking mundial.

“Vou trazer o ouro para o Ceará. Representar meu Estado é motivo de orgulho. Eu ainda pretendo retornar para o meu Ceará, o mais breve possível”, afirmou Laila, que hoje mora em São Paulo/SP.