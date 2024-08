Samara Farias é integrante do Basquete Cearense, projeto idealizado por Alberto Bial, que oportuniza mulheres que desejam ingressar na prática esportiva.

Pela primeira vez o time irá disputar o campeonato brasileiro sub-23 em São Paulo. Vem saber mais dessa história em mais um episódio do Elas no Esporte.

