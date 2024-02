O Elas no Esporte #36 está no ar! O papo da vez é com Germana Asfor, que é atleta de natação e nutricionista. São mais de mil medalhas na modalidade. Ela fala sobre os desafios de encarar a rotina de treinos e de dividir as atenções com a outra profissão e a família.

