O Elas no Esporte da semana está no ar! Eliete Marques, nova coordenadora do Setor de Assistência Social do Ceará, é a entrevistada da vez. Ela conta os desafios do primeiro trabalho no futebol, explica a importância do apoio dado tanto para os jogadores como para as famílias deles e destaca a presença feminina no futebol.

