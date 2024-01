Elas no Esporte #33: entrevista com Katiane Venâncio e Giselly Rodrigues, do Cangayceiros

O Elas no Esporte #33 tá no ar! É dia de conversar com a mulherada que faz parte do Cancayceiros, primeiro time LBTQIA+ a disputar uma competição oficial de futebol. A técnica Katiane Venâncio e a jogadora Giselly Rodrigues contam sobre os desafios dentro e fora das quatro linhas. O projeto existe para acolher e incentivar esse público a praticar futebol.

E tem mudança no ar! Na TV Diário, o Elas no Esporte será veiculado a partir das 20h35, às quartas-feiras, e também aos domingos (13h05). Fica ligado! Você também pode acompanhar todo o conteúdo no YouTube do Jogada e na Verdinha FM.

