Tem mais um Elas no Esporte saindo do forno! A cearense Tássia Ramos trabalha com psicologia esportiva. Na Federação Cearense de Futebol (FCF), ela foi responsável por atuar junto a arbitragem durante dez anos. Ela fala sobre os desafios da carreira e do crescimento da área no estado do Ceará. Além disso, ressalta a importância do tema para a atuação de atletas e profissionais de alto rendimento no meio esportivo.

