O Elas no Esporte desta quarta-feira (27) está no ar! A jogadora Katrine Costa é a convidada da semana. A cearense, que é ex-jogadora do Palmeiras e campeã da Libertadores, alcançou cinco finais com o time paulista e se prepara para a nova temporada vestindo a camisa do Internacional. A lateral fala dos desafiosa da carreira como atleta profissional, da importância do futebol feminino e suas inspirações..

Veja o episódio completo: