A cearense Gabi Morais, hoje meia atacante do Corinthians, em férias em Fortaleza lembra das conquistas de 2023. A atleta campeã da Libertadores, Brasileiro, Supercopa Feminina e Paulistão, destaca todo o trabalho no Corinthians e as lutas diárias pela igualdade.

Durante o papo, Gabi também relembra sobre a sua passagem na Seleção Brasileira, a meia saiu do time do Caucaia para vestir a camisa da amarelinha.

Veja o Episódio Completo