O Elas no Esporte #28 tá no ar! As convidadas da vez são Verena Figueira e Vania Filgueiras, atletas de Vôlei do Ceará que participaram da última edição da Superliga C de Vôlei Feminino. As duas fazem parte do grupo que garantiu o vice-campeonato na competição. Além de amigas na quadra, elas são filhas de dois grandes nomes do Alvinegro: Dimas Filgueiras e Januário. As atletas também comentam sobre a relação dos pais com o esporte.

VEJA O EPISÓDIO COMPLETO: