Elas no Esporte #26: Vittoria Lopes, ouro no Pan, e Hedla Lopes, referência do triatlo no CE

Elas no Esporte 25 está no ar! Ouro nos Jogos Pan Americanos de 2023, a cearense Vittoria Lopes falou sobre o pódio no revezamento misto do triatlo ao lado de Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold e Manuel Messias. Com a conquista, o Brasil é bicampeão da modalidade no Pan. Vittoria foi a convidada do programa ao lado da mãe, a ex-atleta Hedla Lopes. As duas conversam sobre os desafios em família para as conquistas e as perspectivas de pódio para as Olimpíadas de 2024.

Além do canal de Youtube da TV Diário, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

