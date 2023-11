Elas no Esporte #24: entrevista com Thatiany Crisóstomo, atleta de futevôlei

O episódio de hoje conta sobre uma história de superação. Thatiany Crisóstomo encontrou no futevôlei uma forma de superar as barreiras do preconceito e da depressão. A atleta foi surpreendida nos últimos dias após seu vídeo fazendo uma bicicleta, durante uma competição, viralizar.

Thatiany a princípio ficou surpresa, em tão pouco tempo, milhares de visualizações, mas por outro lado, a atleta sentiu os sintomas de depressão voltando à tona, após observar os comentários nas postagens.

Thati, que sempre foi envolvida com práticas esportivas, viu sua vida desmoronar, após críticas dos internautas por conta do peso. A atleta que já estava se recuperando de uma depressão e chegou a tentar contra própria vida.

Após sessões de terapia ela se reencontrou no esporte e o futevôlei foi a maneira que a atleta encontrou para dar a volta por cima.

Esse papo de superação você também encontra aos domingos na TV Diário (13h) e na Verdinha (9h).

VEJA O NOVO EPISÓDIO