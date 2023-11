Elas no Esporte #23: entrevista com Késia e Emilly, campeãs cearense sub-17

O Elas no Esporte chegou ao episódio de número 23 com convidadas especiais. Emilly e Késia são jogadoras do Ceará e, juntamente com o restante de sua equipe, foram campeãs do Campeonato Cearense Feminino sub-17 em 2023. Na conversa, as meninas falaram sobre os bastidores do título, sobre sua trajetória e ainda contaram quem são suas inspirações.

Além do canal de YouTube do Jogada, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

ASSISTA AO EPISÓDIO #23 DO ELAS NO ESPORTE: