Elas no Esporte #22: torcedoras do Fortaleza embarcam para o Uruguai

O Elas no Esporte #22 está no ar! Vem que tem um papo muito legal com duas torcedoras do Fortaleza dispostas a arriscar tudo pelo Leão. Uma saiu da capital de ônibus para ver seu time do coração decidir a Copa Sul-Americana no Uruguai e a outra comprou a passagem de avião com bastante antecedência, sem nem saber se o Tricolor chegaria na final. O amor traduzido em atitudes, acompanhe tudinho aqui no Elas no Esporte.

Além do canal de Youtube da TV Diário, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

