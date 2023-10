O Elas chegou ao episódio de número 21 com mais uma convidada especial. Ela é atleta, fisioterapeuta e torcedora do Fortaleza. A colombiana Kate Reyes fala sobre a vida e como o esporte tem contribuído para ajudar no tratamento contra um câncer.

Além do canal de Youtube do Jogada, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

ASSISTA O EPISÓDIO #21 DO ELAS NO ESPORTE: