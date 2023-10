Elas no Esporte #18: entrevista com Janaína Barros, presidente da Federação Cearense de Breaking

Dá o play aí! O Elas no Esporte está no ar! A convidada da vez é Janaina Barros, presidente da Federação Cearense de Breaking. Ela é a única mulher no cargo da gestão da modalidade em todo o Brasil. Em ano pré-olímpico, ela fala sobre o desafio de construir o breaking no Ceará e fala da importância do esporte e com as causas sociais.

Além do canal de Youtube do Jogada, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

ASSISTA O ELAS NO ESPORTE #18: