Elas no Esporte #14: Larissa Sampaio, nutricionista do Floresta

O Elas no Esporte #14 está no ar! Vem que tem um papo muito legal com Larissa Sampaio, que é a responsável pelo Departamento de Nutrição do Floresta. O trabalho dela aborda o acompanhamento/organização da unidade de alimentação e nutrição da cozinha.

Além disso, realiza operações com os atletas referente a avaliações, acompanhamento nutricional dos atletas e realiza mensalmente encontros no auditório para orientar visado a melhoria e performance dos atletas.

Além do canal de Youtube da TV Diário, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).