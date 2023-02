Eintracht Frankfurt x Napoli: confira horário, palpites e prováveis escalações

Eintracht Frankfurt e Napoli se enfrentam nesta terça-feira, (21), em jogo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida acontece no Deutsche Bank Park, às 17h.

Para a partida as equipes chegam em situações semelhantes. O Eintracht Frankfurt venceu o Sporting por 2 a 1, na última rodada da Liga dos Campeões e o Napoli venceu o Rangers por 3 a 0.

No Grupo A, o Napoli é o líder com 15 pontos, cinco vitórias e uma derrota. O Eintracht Frankfurt ocupa a 2ª posição no Grupo D, com 10 pontos, três vitórias e duas derrotas.

ONDE ASSITIR

O jogo terá transmissão da HBO Max e Space.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eintracht Frankfurt: Trapp; Smolcic, N'Dicka e Tuta; Buta, Kamada, Sow e Max; Lindstrom, Götze e Kolo Muani. Técnico: Oliver Glasner

Napoli: ​Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Rui; Lobotka, Anguissa e Zielinski; Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spalletti

EINTRACHT FRANKFURT X NAPOLI | FICHA TÉCNICA

Data: 21/02/2023

Horário: 17h

Local: Deutsche Bank Park

Árbitro: Artur Manoel Ribeiro Soares Dias