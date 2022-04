Eintracht Frankfurt vence Barcelona no Camp Nou e avança às semifinais da Europa League

O Eintracht Frankfurt venceu o Barcelona nesta quinta-feira (14) por 3 a 2, no Camp Nou, e avançou às semifinais da UEFA Europa League. O meio-campista Kostić e o atacante Santos Borré marcaram para os alemães, enquanto o volante Sergio Busquets e o atacante Memphis Depay diminuiram para os catalães.

Na ida, empate em 1 a 1 entre alemães e espanhóis. Com a vitória, a equipe de Oliver Glasner enfrentará o West Ham por uma vaga na final. Os duelos acontecem em ida e volta.

Antes, porém, o Eintracht Frankfurt volta as atenções para a Bundesliga. No domingo (17), às 12h30 (horário de Brasília), a equipe enfrenta o Union Berlin. Na competição nacional, ocupam a 9ª colocação, com 39 pontos, estando fora do grupo de classificação para competições internacionais.