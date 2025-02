Efeito David Luiz! Fortaleza já faturou R$ 500 mil em produtos licenciados do atleta após anúncio

Anunciado como reforço do Fortaleza há duas semanas, David Luiz já causou impacto antes mesmo de pisar em solo cearense. Foram R$ 500 mil reais em faturamento só em produtos exclusivos referentes ao jogador nas 23 lojas, somando Leão 1918 e licenciadas. Alguns já estão esgotados. O zagueiro fez sua primeira partida pelo clube na última terça-feira ( 11), contra o Altos(PI), pela Copa do Nordeste.

PRODUTOS E PROCESSOS

O Departamento Comercial e de Licenciamento do Tricolor precisou acelerar para criar as peças desde o anúncio do jogador, dia 20 de janeiro, até a apresentação, na sexta (24). São seis à disposição do torcedor: t-shirt, que podem ter patches aplicados com imagem do jogador, além de copo, balde de pipoca, kalls (boneco) e tirante (cordão para copo). A Laion World e as outras 12 lojas próprias têm todos os itens. Renan Menezes, Gerente de Licenciamento do Leão, explica o processo.

“Quando sai uma especulação, perguntamos ao marketing mas não podemos saber. Tem que aguardar o anúncio oficial para que a gente corra e faça o mais breve possível tanto a produção em larga escala, que é para a loja, tanto o kit de boas-vindas do jogador. Tivemos cinco dias para mapear as empresas que topavam, porque tem produto que não dá tempo produzir. Algumas aceitaram o desafio. Todos esses artigos foram produzidos em curtíssimo espaço de tempo e estão vendendo bem, à disposição do torcedor”, detalha.

Legenda: Renan Menezes, Gerente de Licenciamento do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza soma 23 lojas oficiais, contando as dez licenciadas, e é o clube nordestino com "maior presença no varejo físico", de acordo com levantamento do site Poder360. No Brasil, é o sétimo e supera equipes como Grêmio (20), Cruzeiro (19), São Paulo (12), Santos (3) e Botafogo (2).

O forte trabalho no setor aliado ao nome de peso do novo contratado fizeram algumas mercadorias (copos e kallz) esgotarem rapidamente. Izabelle Machado logo garantiu itens da linha do jogador e ainda quer mais. É o efeito David Luiz.

“A vinda dele é muito emblemática e histórica. Jogador de Copa do Mundo, com grandes feitos mundo afora, jamais imaginaríamos que um dia ele faria parte do elenco. Por isso, quando o clube começou a comercializar os copos em alusão a ele, fiz questão de tê-los para guardar como uma lembrança dessa contratação. Ainda quero comprar uma camisa com a personalização do nome e número dele”, afirmou.

Legenda: Copo do David Luiz, um dos itens do jogador mais buscados na loja. Foto: Thiago Gadelha/SVM



MF, dono da Arena Leão Benfica, uma das licenciadas, reforça a alta procura pela camisa do novo zagueiro no estabelecimento.

“Sai muito aqui na loja é a personalização com o nome e o número dele. A gente personaliza na hora. O cliente compra uma camisa, qualquer uma, e personaliza. Em dez minutos está pronto. Ele escolhe o número, a fonte, é o que tem saído mais. O cliente já chega perguntando. Todo dia tem essa procura”, ressalta.

Legenda: Torcedores buscam produtos de David Luiz, novo jogador do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM

DAVID LUI$$$

O setor de Licenciamento acompanha as vendas através da emissão de notas, quando há venda nas empresas fabricantes para as lojas licenciadas e para a loja oficial da Volt.

“O clube já recebe os royalties antecipados pela venda, e a margem da loja é conforme for saindo. Já houve reposição de alguns artigos, pela procura muito alta. Em faturamento, isso deve orbitar em torno de R$ 500 mil, na minha perspectiva, juntando o faturamento da empresa para a loja e da loja para o consumidor final”, afirma Renan, Gerente de Licenciamento de Produtos.

“A Volt é a empresa detentora do varejo do Fortaleza. Trabalhamos em conjunto, porque o clube é sócio e recebe um percentual da operação. Ela só pode comprar de empresas licenciadas. Precisam ser feitas nas empresas autorizadas pela instituição. Então, quando uma empresa licenciada vende para a Volt, ela fatura uma nota e o clube recebe por isso. Quando a Volt vende na sua loja ao torcedor, o clube também recebe. É uma cadeia de ganhos que temos pela valorização da marca Leão 1918 e da própria Volt. A gente consegue rentabilizar por todos os lados”, detalha.

Legenda: Camisa de David Luiz, vendida nas lojas do clube. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O economista Ricardo Coimbra explica que a alta procura e o consequente bom número de vendas devem ser celebrados.

“Tudo isso fortalece a perspectiva de geração de valor não só para atleta e principalmente para a agremiação, gerando um reflexo positivo na avaliação de mercado do clube. Ou seja, na avaliação de valor de negócio. À medida que você propicia essa potencialidade de crescimento da marca atrelando fatores positivos de geração de caixa, eles são positivos nesse sentido de valoração da marca”, analisa o economista.

Renan afirma não ter como projetar o quanto o clube ainda pode lucrar com a linha exclusiva do camisa 23, mas dá uma perspectiva do panorama.

“Quando fizemos o copo do Marinho, vendemos dois mil em um jogo. Um copo custa R$ 20, então foram R$ 40 mil faturados em um só dia. Mas não tem como medir muito. É conforme o sucesso, conforme o torcedor for atraído. O boné dele deve vender muito”, destaca.

O Tricolor aproveitou o momento de grande visibilidade da contratação para explorar da melhor forma a imagem do defensor. Além dos artigos citados, outros mais personalizados serão disponibilizados. Nestes, o atleta poderá ter retorno financeiro.

“Quando desenvolvermos juntamente com ele, como a bandana e o boné da maneira dele, essa negociação do empresário dele com a empresa, é sim possível que ele receba. São produtos específicos, do tamanho solicitado por ele, e não tivemos tempo hábil de produzir. Mas, em breve, estarão nas lojas e outros também, caso a gente consiga fazer, como relógio. Isso não é impeditivo”, explica o gerente.

Legenda: Torcedores buscam produtos de David Luiz, novo jogador do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM



FORTALECIMENTO DA MARCA

David Luiz já aparece como garoto propaganda do sócio-torcedor. Também está presente nas redes sociais do Tricolor de Aço. O plano é trabalhar a imagem do atleta não só no incentivo à comercialização dos itens, mas no fortalecimento da marca.

“Esperamos, sim, atrelar em muitos outros produtos, não só os de venda, mas como marca mesmo. Chamada no site, postagem no instagram. Como um cara que atrai público para o jogo. Turisticamente falando, acho perfeitamente possível alguém ir assistir o jogo porque ele vai jogar. Também ao contrário, se ele foi suspenso, então não vou. Não só o público do Fortaleza, mas o turístico”, avalia.

Com 24 milhões de seguidores só no Instagram, o zagueiro traz no currículo passagens por Chelsea, Arsenal, PSG, Benfica e Flamengo. Com títulos da Champions League, Libertadores e Brasileirão, além de passagens pela Seleção Brasileira, com título da Copa das Confederações (2013), o jogador tem peso internacional.

“É um atleta conhecido mundialmente, deve ter mais seguidores do que mais da metade dos times da Série A. Então, isso já traz uma busca pela marca do clube, empresas buscando para usar ele como garoto propaganda, outras querendo fazer produtos. Imagina o impacto dos milhões de seguidores dele, acredito que metade são fora do Brasil. Quantos seguidores ganhamos com isso”, avalia Renan.

Legenda: Copo de pipoca do David Luiz, produto licenciado do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM

“É uma campanha direcionada a um jogador com participação significativa em torneios internacionais, na Seleção. E gera essa perspectiva de volume adicional da marca do atleta junto com a do clube e do potencial de crescimento das vendas. Isso é extremamente importante porque é um modelo implementado também em outras equipes. Não só no eixo Rio-São Paulo, mas principalmente nos Estados Unidos, na Europa, onde se faz uma vinculação com àquele que tende a gerar uma agregação de valor à marca. É algo a ser explorado e fortalecido pelos clubes cearenses”, afirma Coimbra.

O Fortaleza não comercializa fora do país “por questões de regras, leis e impostos”, explica Renan. No entanto, ele destaca outras modalidades de comercialização.

“Já fizemos vendas fora do estado. Em 2018, no jogo do acesso, fui para Goiânia, temos uma embaixada lá. Eles alugaram um espaço dentro de um shopping, e fizemos uma venda excelente. Vendemos 30 mil produtos naquele dia. Então, com certeza isso impactaria. Quando a gente tiver um jogo fora e quiser levar, levar à loja móvel, é perfeitamente possível”, afirma.

Mas calma aí, tricolores! Logo alguns de vocês poderão estar pertinho da badalada contratação. Mas, Renan Menezes pondera que toda ação com jogador de futebol é estrategicamente estudada. Tanto pelo aspecto da execução quanto pelo cuidado com o torcedor. No entanto, não descarta a possibilidade de uma noite de autógrafos com o novo zagueiro.

“É muito bem pensado para podermos executar e não frustrar o torcedor. Imagina a logística de trazer o David Luiz para cá (Laion World). Eu acharia inviável nesse início, mas nada impede de fazermos num shopping, com um produto específico, uma camisa assinada por ele, e fazer o lançamento para mil pessoas. Camisa dele, fechava o espaço, mil camisas. Quem comprou as mil têm direito a uma foto e a um autógrafo”, promete.