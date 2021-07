Edson Cariús volta ao Ferroviário por empréstimo após acordo com Fortaleza

Decisivo no Ferroviário nos anos 2018 e 2019, o atacante Edson Caríus está de volta ao clube após acordo com o Fortaleza, que aceitou emprestá-lo. O atleta acertou sua saída do Remo, onde estava desde fevereiro.

Cariús tem contrato com o Fortaleza até o final de 2021 e e o Tubarão detém 40% dos direitos econômicos do atleta. Segundo a imprensa paraense, ele decidiu retornar ao clube após ameaças sofridas nas redes sociais. No Remo, passou por oscilação, com apenas dois gols marcados em 19 jogos.

Melhor momento

Foi no Ferroviário que Edson Caríus viveu o principal momento da carreira, marcando 32 gols entre 2018 e 2019. Em setembro daquele ano, acertou a recisão com o clube Coral e migrou para o Fortaleza, sendo logo emprestado ao CRB.