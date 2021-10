Edson Cariús inaugura instituto para atender crianças carentes

O atacante Edson Cariús, acostumado a balançar as redes adversárias, marcou um golaço também fora de campo. Na última terça-feira (12), o atleta inaugurou em sua cidade natal, Cariús, um instituto que leva seu nome para atender crianças carentes.

A data foi simbólica para o atacante e para as crianças. Afinal, além de ser o Dia das Crianças, a inauguração aconteceu no aniversário do atacante, que completou 33 anos.

Edson destacou a felicidade em poder colocar um espaço à disposição das crianças da cidade.

Estou muito feliz com a criação do instituto. Poder ver esse sonho virar realidade é muito especial. Espero que esse espaço seja utilizado da melhor forma possível pelas crianças que serão atendidas, porque esse é o nosso intuito. Pude ver no olhar de cada criança que estava ali, um sinal de alegria e isso não tem preço.

Ações

O Instituto Edson Cariús ofertará inúmeros cursos para crianças entre 6 e 12 anos. Além dos cursos, a sede do instituto conta com algumas opções de lazer, que visam tirar as crianças das ruas e colocá-las em um ambiente onde possam encontrar diversão e aprendizagem. Durante a pandemia, o instituto já havia distribuído cestas básicas para as famílias carentes da região.

“O nosso pensamento é de poder ajudar as crianças aqui da nossa região. Vamos disponibilizar diversos cursos que possam ajudar o desenvolvimento desses garotos. Vamos começar em Cariús, mas o nosso pensamento é poder um dia abranger outras cidades da região e ajudar ainda mais”, concluiu.