Edson Cariús é o novo reforço do Floresta; contrato vai até o fim de 2023

O atacante Edson Cariús, ex-Ferroviário, acertou com o Floresta. O jogador retorna ao Verdão da Vila após três temporadas e é um dos reforços para o restante da temporada de 2022 até o fim de 2023. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira (23), nas redes sociais.

Na primeira passagem, o centroavante de 33 anos atuou em 25 jogos nos anos de 2017 e 2018. Vestindo a camisa do Lobo, o jogador ergueu a Taça Fares Lopes e a Taça dos Campeões.

O jogador defendeu o Ferroviário na última temporada. O camisa 9 terminou como artilheiro do Campeonato Cearense. O jogador marcou nove gols com a camisa do Ferroviário em na competição. Cariús também tem passagens pelo Barbalha/CE, Iguatu/CE, Uniclinic/CE, Ferroviário/CE, CRB/AL, Fortaleza/CE, Al-Jabalain da Arábia Saudita e Remo.

Com o Tubarão da Barra, o atleta tornou-se Campeão Brasileiro da Série D (2018), Campeão Cearense (2020) defendendo o Fortaleza. Em 2022, o Floresta disputa a Taça Fares Lopes e tem pela frente a Série C do Brasileiro em 2023.

