Edson Cariús é contratado por rival do Ceará na Série B; veja anúncio

Ídolo do Ferroviário e com passagens por Fortaleza e Floresta, o atacante Edson Cariús está de volta ao futebol brasileiro. O atleta de 34 anos é o novo reforço do Botafogo-SP para a disputa da Série B. Recentemente, o jogador chegou a ter um pré-contrato com o Botafogo-PB, mas acabou parando no xará paulista.

Édson Cariús é o novo reforço do Botafogo ➤ https://t.co/BdrDXokl3T pic.twitter.com/4Hmqv6Ne7m — Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) July 19, 2023

Após se destacar no Campeonato Carioca com a camisa da Portuguesa, Cariús acertou sua ida para o Tacuary, do Paraguai, onde estava até acertar com a equipe do interior de São Paulo. No time paraguaio foram 17 jogos, quatro gols - três na Copa Sul-Americana - e uma assistência.

NO FUTEBOL CEARENSE

Edson Cariús tem uma grande passagem pelo futebol cearense, defendendo equipes como Uniclinic - hoje Atlético Cearense -, Floresta, Fortaleza e Ferroviário. No Ferrão, o atacante viveu grandes momentos em sua carreira e virou ídolo do torcedor coral. Ele foi campeão e artilheiro da Série D de 2018, com 11 gols marcados. Também em 2018, o atleta ajudou o Tubarão da Barra a conquistar o título da Fares Lopes.

Legenda: Edson Cariús é ídolo no Ferroviário. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Em 2019, após um bom início de ano com a camisa coral, Cariús chegou a figurar no topo entre os artilheiros do país. Pelo Tubarão, foram 50 gols e duas assistências em 100 jogos.