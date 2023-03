Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, é anunciado como novo integrante do Conselho da Fifa

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi anunciado como novo integrante do Conselho da Fifa nesta quinta-feira, (16), durante o 73º congresso da instituição, que decidiu que Gianni Infantino vai permanecer por mais quatro anos na presidência da Fifa.

O presidente da CBF demonstrou satisfação ao assumir a posição de conselheiro e prometeu lealdade, dedicação e profissionalismo durante seu mandato.

''Estou muito feliz pela confiança de todos os integrantes da Fifa e dos meus pares na Conmebol pelo apoio ao meu trabalho de reconstrução do futebol brasileiro neste meu primeiro ano no comando da CBF. A Fifa pode contar com a minha lealdade, dedicação e meu profissionalismo durante esse novo mandato'', afirmou Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo deixou claro suas intenções dentro do Conselho da FIFA e agradeceu pela oportunidade.

"Vou trabalhar dentro da filosofia do futebol mundial, em prol de todas as bandeiras que possam fazer o futebol um mundo melhor. Muito obrigado'', afirmou o Presidente da CBF.

O Conselho da Fifa conta com 37 integrantes, oito vice-presidentes e outros 28 membros, e decide as estratégias adotadas pela instituição em relação ao futebol mundial. Cada componente tem um mandato de quatro anos e pode ser reeleito mais duas vezes.