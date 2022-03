Ednaldo Rodrigues é eleito novo presidente da CBF; mandato vai até 2026

Ednaldo Rodrigues foi eleito novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O pleito ocorreu nesta quarta-feira (23), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Federações estaduais e os clubes da série A e B do Brasileirão elegeram o dirigente. O mandato será de quatro anos, de 2022 a 2026.

O baiano de 68 anos tomou posse após o resultado ser confirmado. Ele vai comandar a entidade ao lado do Conselho de Administração, que terá oito vice-presidentes: Antônio Aquino Lopes, Fernando Sarney, Francisco Noveletto, Hélio Cury, Marcus Vicente, Reinaldo Carneiro Bastos, Roberto Góes e Rubens Lopes. O grupo formou a chapa "Pacificação e Purificação do Futebol Brasileiro.”

Única candidata na disputa, a chapa de Ednaldo Rodrigues recebeu 137 dos 141 votos possíveis. Entre as federações, apenas a de Alagoas não compareceu. Assim, foram 78 votos. Outros 40 vieram dos 20 times da primeira divisão, que tem peso 2, e mais 19 de clubes da Série B, com peso 1. A Ponte Preta não conseguiu votar por problema na procuração.

O novo presidente assume após afastamento definitivo de Rogério Caboclo, acusado de assédio sexual e moral por funcionárias da entidade. Em discurso, Ednaldo Rodrigues agradeceu aos apoiadores e pregou união.

"Que esta entidade seja dos filiados, das federações, dos clubes da Série A, da B, da C, da D, do futebol brasileiro. E que nenhuma interferência externa possa subjugar este trabalho. Neste momento, quero agradecer a todos vocês de uma forma penhorada, por esse apoio, por esse decisivo não ao preconceito. E dizer que, juntos, queremos construir um futebol brasileiro que seja de pureza, de transparência, em que os clubes possam ter voz, não só votos. Que eles desenhem o que é melhor para todos eles. Que as federações coloquem seus nomes na modernidade do futebol brasileiro", disse o novo presidente da CBF.