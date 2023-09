Edmundo anuncia a candidatura do ex-jogador Pedrinho a presidência do Vasco

O ex-jogador e comentarista de futebol Pedrinho, se candidatou a presidência do Vasco da Gama, clube que foi ídolo enquanto jogava. A candidatura acontece algumas semanas após o ex-atleta pedir demissão da TV Globo, emissora em que ele comentava os jogos a mais de quatro anos.

O anúncio, da candidatura, foi feito nas redes sociais do ex-jogador e também comentarista Edmundo. Na legenda do post, ele fala sobre a recepção do possível futuro presidente vascaíno.

“Muito obrigado meu amigo @rafaelfurla! Recepção espetacular ao nosso candidato @pedrinho_77 vamos trabalhar por uma restruturação financeira da associação!”, escreveu Edmundo.

Nos comentários da publicação, alguns torcedores do clube apoiaram a candidatura do ex-jogador. “Vasco é dos vascaínos! Sucesso Edmundo, Felipe e Pedrinho!”, escreveu um torcedor. “Pedrinho já tem meu voto”, disse outro torcedor.

DEMISSÃO DA GLOBO

No último dia 14 de setembro, Pedrinho pediu demissão da TV Globo após quatro anos de emissora. Em sua saída o comentarista afirmou que atuaria diretamente no futebol, mas não detalhou em qual função isso iria acontecer.

“Hoje estou saindo do grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão”, disse ele.

A saída do comentarista pegou a emissora de surpresa, já que ele estava escalado para comentar uma partida que aconteceria dois dias após sua saída.