Edinho viaja com delegação do Fortaleza e aguarda regularização no BID para estrear contra CRB

O Fortaleza busca a estreia de parte dos reforços da janela internacional no jogo contra o CRB nesta quarta-feira (4), nas oitavas de final da Copa do Brasil. Além do chileno Ángelo Henríquez, o atacante Edinho também viajou com a delegação tricolor para Maceió, em Alagoas.

O estrangeiro foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para atuar. Já o brasileiro está com o grupo e aguarda a regularização nesta terça (3) para também ficar disponível.

Em busca de classificação, o técnico Vojvoda pode utilizar a partida no estádio Rei Pelé, às 16h30, para dar ritmo aos novos contratados. O duelo é o segundo da etapa eliminatória. Na ida, realizada na Arena Castelão, o time venceu por 2 a 1.

Legenda: Valentin Depietri realiza trabalhos de recondicionamento físico para estrear no Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / FEC

Vale ressaltar que a gestão também acelera os trâmites para contar com o argentino Valentin Depietri. Como foi o último a se apresentar, intensifica o condicionamento físico para ser relacionado na sequência da temporada de 2021.

O Fortaleza segue atento ao mercado e deve oficializar mais reforços nos próximos dias. O departamento de futebol monitora o cenário sul-americano e tem negociações em andamento.