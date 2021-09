Edinho revela ansiedade por reencontro com a torcida do Fortaleza: "faz a diferença"

No atual elenco do Fortaleza, um dos jogadores mais identificados com o clube, sem dúvidas, é o meia-atacante Edinho. Revelado nas categorias de base do Leão do Pici, o jovem cearense, natural de Baturité, é torcedor declarado do Tricolor desde criança. E ele revelou ansiedade para um momento especial: o reencontro com o público nos estádios.

O retorno da torcida já tem data marcada. Será às 17 horas deste sábado (2), contra o Atlético-GO, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para Edinho, o apoio que virá das arquibancadas que servirá como motivação ainda maior aos atletas em campo.

"Todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo tá esperando a volta desse momento. Sabemos quanto torcida faz a diferença nos jogos. Principalmente a torcida do Fortaleza, que é um jogador a mais. Então, estamos muito ansiosos, esperando essa volta e vamos fazer um grande jogo para conseguir a vitória para eles", disse o jogador, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (29).

Desde que retornou ao clube, o camisa 18 ainda não teve a oportunidade de reencontrar o torcedor no estádio. Neste período, fez apenas sete jogos, sendo somente um como titular. Fruto da competitividade no setor ofensivo. Algo, porém, que o próprio atleta destaca como positivo.

"É muito importante (a competitividade) porque a gente não deixa baixar a guarda. Sabemos que só jogam 11, e entram mais cinco, e temos que estar sempre bem. Trabalhando firme e forte para deixar boa impressão ao professor, para quando ele precisar, estar apto a jogar", afirmou.

